Baby Wally afirma que la misma persona que estafó a Kenny Man se la aplicó a él

El cantante panameño Baby Wally también se cansó de las especulaciones que se han creado en redes sociales y reaccionó a las declaraciones de Pucho Bustamante y Da Silva, argumentando que este último lo estafó descaradamente.

Como recordarán, ayer la noticia que circuló por todos lados fue la supuesta estafa de la que fue parte el cantante Kenny Man, esto por parte de uno de sus mejores amigos, su exproductor Da Silva, algo que afirmó sin ningún temor Pucho Bustamante.

En ese momento, ambos presentaron sus pruebas y dijeron lo que pasó desde sus perpectivas, sin embargo, al final lo que llamó la atención fue que el intérprete de "Ni Gucci ni Prada" perdió mucha plata por ese sonado sencillo.

Y como era de esperarse, las declaraciones de Da Silva generaron más ronchas, debido a que no solo habó de Kenny Man, pues también se refirió a su pelea con Baby Wally.

"Yo estuve un año y medio trabajando con Baby Wally antes que saliera la canción 'Dile', tema que me hizo conocido. Vamos 50 y 50 juntos y no recibí nada de eso. Grabé un álbum con él y se pegaron dos temas. Cuando él empezó a tener 'shows', donde esta mi 50%. Le dije recoge lo tuyo, dame mi plata. En una semana te haces 5 a 8 mil, me tienes que pagar. Al final me pagó, pero no lo que era", dijo Da Silva.

Recalca: "Hice las paces luego de tener estos conflictos, luego me pide los masters y preferí dárselos para no entrar en problemas. Hubo disputas con temas. Qé iba a pelear con Wally, 30 dólares. Me siento en paz y estoy tranquilo. Gracias a Dios crecí con esa canción, pero si hicimos un trato debío ser así. La próxima vez hago un contrato. Si me pide algo le digo lo siento, terminé con él, terminamos mal y es el colmo que me pida un año después los masters. Luego me pide una carta para Produce y dije hasta ahí y no trabajé más con él. Fue mi primera cagada".

El productor no está muy de acuerdo con las asociaciones en Panamá que registran las canciones, argumentando que existe una rosca en el país y no se llega ningún beneficio, sin embargo, recientemente lo ha hecho con otros famosos que se han pegado. "No es que no registre las canciones, pero tengo las pistas. En Spotify se ven las regalías, pero en otras partes no", dijo.

Por supuesto, el cantante Baby Wally no se quedó callado y de una fue respondiendo a las declaraciones de Da Silva.

"Ya sin bromas ni nada de eso, el pana si me estaba robando todas mis regalías por años. Hablaré bien del tema en mi podcast", dijo Wally.

Baby Wally no ha sacado su reacción en video, sin embargo, sus seguidores están a la espera para saber lo que pasó en realidad.