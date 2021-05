´Pucho’ da la verdadera historia de ‘Ni Gucci ni Prada’

Kevin Da Silva fue el productor invitado del DJ de Caliente, Carlos Díaz, mejor conocido como DJ Winnie, y en esta entrevista abrió la caja de Pandora de la canción “Ni Gucci ni Prada” de Kenny Man.

Según Da Silva, él le dijo a Kenny que grabaran la canción con los ritmos que tenía, había que comprar la licencia. “Yo nunca recibí un real de esa canción, yo pagué el instrumental, la licencia, porque tu compras licencia... yo compré una licencia que podía subir a las plataformas, pero no era exclusiva”.

Reveló que Kenny Man le confesó que Saiko le había dado un dinero para que le pagara, pero no lo hizo. “Nunca me pagó, se quedó con el dinero”, detalló el productor, añadiendo que Saiko estaba pendiente de la canción y hasta aportó ideas. “Ahora yo te pregunto, ¿Saiko sale en las autorías?, no sale... yo me senté en el estudio con Kenny en el estudio... yo estoy aportando en la canción como productor...”, aseguró Da Silva.

Por situaciones que ya le habían pasado con otros artistas, manifestó que le dijo a Kenny que los dos iban a ser los dueños del master, y Kenny aceptó irse mitad y mitad.

La polémica empieza cuando Universal quiere firmar a Kenny Man, y entra en juego Tonelada como “manager” y Ramón “Pucho” Bustamante como asesor.

El veterano productor destacó que él no se iba a meter en el asunto, pero como Da Silva mencionó su nombre entonces le toca responderle. “El señor Kevin Da Silva, lo dice Ramón ‘Pucho’ Bustamante hoy, no es el productor de ‘Ni Gucci ni Prada’, el productor de la canción Ni Gucci ni Prada se llama Daniel Mizrahi, mejor conocido como ‘Mantra’, ese es el productor de esa canción... está peleando con Universal... él lo único que quiere es que le pongan su nombre y que corrijan y no aparezca una persona que el diga ‘¿quién carajos es este tipo?’... uno tiene que estar en el medio, ey , no bro., calmate, estos son equivocaciones, son gente que están empezando en el negocio, esto se va a corregir y se va a arreglar... ya saben la verdad de este asunto, aquí nadie a estafado a nadie... aquí lo que está oculto es el dinero de One RPM, la plata que le quitaron a Kenny, ese dinero a dónde está, el cobro de los primeros cuatro meses que ellos cobraron a dónde está, averiguen... no me vengan aquí con lobos vestidos de oveja”, detalló

Además dejó saber que si quieren un careo, cara a cara, le digan porque él va con pruebas, y dejó claro que no es menos precios, tarde o temprano la mentira se cae.