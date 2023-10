Bad Bunny y Pete Davidson en SNL tras la huelga de guionistas

El programa "Saturday Night Live" regresará el 14 de octubre a la pequeña pantalla tras el final de la huelga de los guionistas de Hollywood, y su temporada número 49 contará con Pete Davidson como presentador y con Bad Bunny como conductor e invitado especial.

El proyecto, en el que también participarán actores como Michael Che, Mikey Day, Andrew Dismukes y Chloe Fineman, según adelantó el medio especializado Deadline, no está rompiendo las reglas de la huelga que mantienen los actores desde hace más de dos meses y su regreso cuenta con el apoyo de su sindicato (SAG-AFTRA, en inglés).



"Los miembros del SAG-AFTRA que aparecen en 'Saturday Night Live', (...) No están violando las reglas de huelga del SAG-AFTRA, y nosotros los apoyamos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales", expresó la institución en un comunicado difundido en su página oficial.



Los contratos del gremio para programas de variedades y de entrevistas como el que rige a "Saturday Night Live" son distintos al Convenio de Televisión y Cine que actualmente se encuentra negociando el SAG-AFTRA con los estudios de Hollywood.



El primer capítulo de la temporada será presentado por Davidson y contará con la rapera Ice Spice como invitada musical, mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny será parte del programa que se transmitirá el 21 de octubre.



El rapero participó musicalmente en el programa por primera vez en 2021, pero en esta ocasión además de tener un número musical debutará como presentador.



El programa creado por Lorne Michaels es una de las primeras producciones en retomar su programación habitual tras la huelga de los guionistas junto a títulos como "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y "The Late Show with Stephen Colbert", que esta semana volvieron a emitirse.



La huelga del Sindicato de Guionistas (WGA, en inglés) terminó oficialmente el 27 de septiembre tras alcanzar un principio de acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, en inglés), que agrupa a los principales estudios.



El nuevo convenio colectivo que regirá el trabajo de ambas instituciones los próximos años se encuentra en proceso de ratificación y de no ser aprobado por sus miembros -quienes lo votarán hasta el 9 de octubre- la huelga se reiniciará.



Mientras tanto, el SAG-AFTRA regresó esta semana a la mesa de diálogo con la AMPTP para buscar un acuerdo que ponga punto y final a la huelga histórica que ha mantenido paralizada la industria de Hollywood y que ha retrasado estrenos de películas como "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" y "Dune: Part Two".

