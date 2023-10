Bailarina dice que Shakira es lisa y explotadora; por eso la dejaron

Mientras Shakira afirma en su canción 'El jefe' buenos derechos laborales y denuncia la explotación en el ámbito del trabajo, personas que han laborado con ella no afirman lo mismo y hasta le dicen explotadora.

Primero fue una coordinadora de figuración, una figurante y ahora también una bailarina la está dejando bastante mal.

Esta última, Jenni García, ha hablado sin tapujos en una entrevista en el canal de Youtube 'La Saga', donde ha contado cómo es realmente Shakira en el trato hacia sus trabajadores.

"Yo le perdí el respeto desde que trabajé con ella", comenzó explicándose al resto de comentaristas que estaban en plató. "Hice doce fechas con ella y no me pagó. Yo hubiera trabajado con ella sin que me hubiera pagado, pero la forma en que nos trató a las bailarinas", ha dicho.

La joven asegura haber trabajado con otra gente "muy exitosa" como Thalía, pero ha dejado a Shakira en muy mal lugar: "No nos daba las gracias, nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario... Por muchas cosas, yo, como la conocí de frente, le perdí el respeto, aunque sigue siendo una gran artista", ha dicho.

"Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless, entró en mi baño porque el suyo se rompió y los de seguridad nos sacaron. Cuando salió, ni un 'gracias'... Yo hablé con los de seguridad para que nos dejaran entrar, no le íbamos a hablar, pero mi amiga en tanga y yo así... Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo el mundo... Perdona, pero eso no es respeto", ha sentenciado.

Las palabras de Jenni García recuerdan a las de Cristina Cárdenas, quien fuera coordinadora de figuración en el rodaje de las publicidades que Shakira realizaba en España.

"Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras", describió Cárdenas en declaraciones a un programa en Telecinco.

La exempleada de Shakira no se quedó ahí, y añadió: "Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo... Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional".

A pesar de las críticas, la bailarina explicó que aparentemente muchos exempleados de la ex de Gerard Piqué le dieron la razón y compartieron historias similares.

"Me decían: 'Yo trabajé con ella, qué bueno que alzaste la voz'", contó. "Y no es de alzar la voz, yo platiqué cómo me fue en la feria y dije será muy artista y todo, y como artista la respeto y la admiro, pero como persona no", y agregó.

"Que predique con lo que canta, porque creo que acaba de hacer algo con Fuerza (Regida) y habla sobre las personas. A lo mejor ya cambió, yo nada más digo eso".

