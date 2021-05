Batallaba con sus emociones

La famosa entrenadora Dori Eleta voy a abrir su corazón a sus seguidores y hablar de algunas temas que ha vivido en el pasado, sus luchas internas y las soluciones para poder liberarse de ellas.

Eleta recordó, en una publicación de Instagram, como antes sufría batalla con sus emociones, y tenía depresión y ansiedad.

“En la primera foto (hace unos 4 años) ya tenía 8 años siendo entrenadora y TODA una vida haciendo ejercicio. ¿Estaba gorda? ¡No! Lo que sí estaba era inflamada, ansiosa, tenía bulimia, depresión, batallaba con mis emociones, luchas internas...”, declaró la instructora.

Dijo que no fue hasta que empezó una liberación en emocional en su cuerpo fue que “el peso se empezó a caer, y no hablo solo del físico mi gente, eso ya me da igual, hablo de cómo me sentía Muerta en vida, luchando por sobrevivir, no tenía acceso a VIVIR, estaba rodeada de bendiciones que no podía disfrutar”.

Añadió que se sentía atrapada entre la comida, la marihuana y vómitos.

“Me sentía atrapada, peleando contra mi adicción/apego a la comida, azúcar, vomitaba todos los días, también tenía adicción a la marihuana, SON TANTAS COSAS de las cuales me liberé ADENTRO que no tienen nada que ver con los ejercicios, con el dinero, el éxito pues lo tenía todo y sentía que no tenía nada”, manifestó Eleta.

Exhortó a sus seguidoras a hacer un cambio, y que trabajen en tanto su parte física como interna.

“Por eso soy tan intensa chicas con esto, de que trabajen de la mano su proceso físico con la parte interna, emocional porque eso es lo que define la experiencia que estamos teniendo, ya sea con nuestro cuerpo, relaciones o finanzas”, expresó la “coach” panameña.

Tras sus palabras, la famosa recibió muchos comentarios de agradecimiento por ser inspiración para las mujeres que quieren un cambio.

“Cada día que pasa me siento supermotivada al realizar tus clases... Tus programas no solamente me ayudan a transformarme físicamente, sino mentalmente. ¡Gracias por ser como eres”, Te admiro demasiado hermana! Cuando mi ánimo decae entro a tú insta y vuelven las ganas de seguir luchando contra mi inconstancia con el ejercicio y mi ansiedad por la comida”, fueron algunos de los comentarios.