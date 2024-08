Batman no sale con Kick Kennedy, pero se están conociendo

El representante de Ben Affleck ha salido a desmentir los rumores sobre un supuesto romance entre Batman y la hija de Robert F. Kennedy Jr., Kathleen Kick Kennedy.

“No hay nada de cierto en todo esto. Ni siquiera sé si se conocen”, dijo Jen Allen, vocero de Affleck, a la revista People.

Una fuente le dijo a Page Six que, Affleck y Kennedy están “pasando tiempo juntos” desde finales de la primavera en las calles de Los Ángeles, aunque no se había confirmado qué tipo de relación estaban teniendo.

Toda las especulaciones comenzaron después de Jennifer López solicitar el divorcio de Ben Affleck el pasado 20 de agosto, justamente el mismo día de su segundo aniversario.

Affleck y López se casaron en julio de 2022 luego de casi dos décadas de la ruptura de su compromiso en noviembre de 2002.

Kick Kennedy es la segunda de los seis hijos, del abogado y político Robert F. Kennedy Jr., fruto de su matrimonio con Emily Ruth Black.

Ha actuado en las series “Curb Your Enthusiasm” y “Gossip Girl” y en la película “Fear and Loathing in Aspen” en 2021. Kick estuvo vinculada sentimentalmente Harper Simon, el hijo del cantante Paul Simon. Luego tuvo un breve noviazgo de unos meses con el heredero multimillonario Matthew Mellon hasta su muerte en 2018.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio