Bella Ramsey, actriz de ‘The Last of Us’, se declara no binaria

Bella Ramsey, la nueva actriz que se ha hecho famosa por las series de Juego de Tronos y The Last of Us, anunció en una reciente entrevista para The New York Times su visión en lo referente al género y el uso de pronombres.

LEE TAMBIÉN: Romeo reveló a su pareja y anunció que será papá por cuarta vez

Publicidad

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido”, afirmó.

Cuando se habla del género fluido, se refiere a personas que no tienen incomodidad en identificarse tanto como hombres o como mujeres. En lo que a Ramsey respecta, no le molesta que le traten de “ella” o “él”.

“Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso. Pero sabía que si alguien me llamaba ‘él’, era un poco emocionante.”, contó.

Pero esto no es todo, porque esa forma de presentar su identidad también lo ha llevado al ámbito legal, ya que al rellenar documentos de identidad, escribe “persona no binaria” al rellenar las casillas en el apartado de “género”.

“Soy en gran medida sólo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos.”, puntualizó