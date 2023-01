¡Bendecido! Alejandro Torres, agradecido con Dios

El cantante de música típica Alejandro Torres arrancó el 2023 agradeciéndole a Dios por todas las bendiciones que le brindó en el 2022 y por cuidar de su familia.

En una publicación en su red social Instagram, Torres se tomó su tiempo para darle las gracias al creador por todo lo bello que le ha sucedido.

Publicidad

“Dios todo poderoso te doy las gracias por todas tus bendiciones, mis hijas, mi familia, mis padres, mis hermanos, amigos… Te doy gracias por un año que se va y este año que empieza y que gracias a ti todo va a salir muy bien”, sentenció el artista.

LEE TAMBIÉN: Andrea Valeria Batista espera un niño

Por otro lado, reiteró a sus seguidores su agradecimiento por brindarle su apoyo a Las Estrellas del Ritmo.

“Gracias por la vida, por la salud que nos das y las fuerzas que me das para llevar todo esto hacia delante, que Dios cuide a cada una de las personas que hacen todo esto posible, a todos los seguidores de Las Estrellas del Ritmo y multiplique todas sus buenas acciones y apoyo hacia mi persona y Las Estrellas del Ritmo, no me queda más que decir… GRACIAS”, añadió.

Contenido Premium: 0