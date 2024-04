Billie Eilish de su sexualidad: “Quiero mi cara en una vagina”

La cantante Billie Eilish ha hecho comentarios polémicos de su sexualidad y ahora de indica que está encantada con tener una vagina en su cara.

En noviembre de 2023, la cantante ganadora del Oscar dijo Variedad que se siente “atraída físicamente” por las mujeres, lo que generó especulaciones en línea sobre si fue su momento oficial de “salida del armario”.

En la alfombra roja de la misma publicación Creadores de éxitos En un evento en Los Ángeles, se le preguntó a Eilish si tenía la intención de salir del armario en la entrevista, a lo que ella respondió: “No, no lo hice, pero pensé… ¿No era obvio?

En su nueva portada para la revista Variety, Eilish continuó hablando de su sexualidad mientras reflexionaba sobre el significado de 'Lunch', tema que se incluirá en su próximo álbum. Pégame fuerte y suave.

Según la publicación, la canción es un “banger sexy con muchos bajos en el que Eilish está enamorada de una chica con tanta fuerza que compara el sexo con ella con devorar una comida”.

Eilish reveló que ella “escribió parte de” la canción “antes Incluso hacer cualquier cosa con una chica. He estado enamorada de las chicas durante toda mi vida, pero simplemente no lo entendía, hasta que el año pasado me di cuenta de que quería mi cara en una vagina.”

La artista fue más allá y reveló como vive su sexualidad, e incluso recomendó a otras personas masturbarse tal como ella lo hace, frente al espejo, pues de esta forma le ha permitido conocerse más a fondo.

“En parte porque es caliente, pero también me hace tener una conexión tan cruda y profunda conmigo misma y con mi cuerpo, y tener un amor propio por mi cuerpo que nunca antes había tenido. Debo decir que mirarse en el espejo y pensar "Me veo muy bien ahora mismo" es muy útil... He aprendido que mirarme y observarme sentir placer ha sido de gran ayuda para amarme y aceptarme, y sentirme empoderada y cómoda”, dijo.

No es la primera vez que la intérprete habla sobre su orientación sexual, pues en diciembre pasado, en una entrevista con Variety, confirmó que se siente atraída por las mujeres.

