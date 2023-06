‘Bombita’ mágica le ayudó con el crecimiento de su cabello

Milka Rodríguez sigue compartiendo con sus seguidores los momentos que le ha tocado vivir en su embarazo, del cual disfruta cada día.

Hace unos días reveló que no había compartido la feliz noticia porque ha tenido un embarazo complicado, desde que se enteró la doctora le dijo que era alto riesgo, le dio un brote que le dañó la piel y el cabello se le cayó.

La panameña, quien radica en Irlanda, recalcó que todos los embarazos no son iguales, y antes de hacer algo, ella lo consulta con su médico.

Destacó que para recuperar su cabello se colocó un preparado de romero, clavito de olor, jengibre y canela, y esta “bombita” le ha ayudado con el crecimiento de su cabello, ya que confiesa que se le caía por pedazos, dejándole huecos en su cabeza.

“Cuando yo comencé el embarazo, debido a muchas cosas, el cabello se me fue cayendo por pedazos, huecos, eran unos baches que a cualquiera mujer eso la va a deprimir, yo no entendía el por qué, porque yo tenía mi cabello bonito... empecé a buscar productos y me encontré con una bombita buena, le pregunté a mi doctora y a mi familia y si es muy buena. Qué hago yo, agarro romero, jengibre, clavo de olor, canela...”, expresó Milka, compartiendo su secreto para el crecimiento del cabello.

Además, la ex Big Brother ya se prepara para el momento del parto, su doctora la recomendó caminar, y eso hace, acompañada siempre del papá de la bendición.

