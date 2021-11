Boza aclaró que él no es 'creído'

El cantante panameño Humberto Ceballos, conocido artísticamente como Boza, aclaró que él no es “agrandado o creído” como algunos de sus seguidores y fanáticos creen.

El intérprete de “Ella”, quien prendió el escenario en el Ozuna Cancún Fest en México, hace unos días, dio a conocer algunos detalles de su vida, esto al contestar “El test" a la página “PlayGround” en la plataforma de Instagram.

Publicidad

Resulta que cuando le preguntaron sobre algo que mucha gente dice de él que no es verdad, dijo “piensan que soy agrandado o creído”.

Por otro lado, expresó que si tuviera la posibilidad de cambiar su vida con alguien sería con el compositor y artista canadiense, Aubrey Drake Graham, conocido como Drake, ya que lo inspira a ser millonario.

PUEDES VER: No pondrá denuncia, pero responsabiliza a su ex si le llega a pasar algo

“¡Uy!, con Drake, si está en su mansión y todo... cuando escuchó la música de Drake es como que me animo, me dan ganas de ser millonario”, manifestó el artista, que formará parte de la “Noche de Estrellas”, evento que será una antesala de los Latin Grammys, el 18 de noviembre.

Además, recordó uno de los episodios más vergonzosos de su vida “cuando tenía como seis años me oriné jugando fútbol, todo por no querer ir a la casa y seguir jugando”, dijo Boza.

En tanto, habló que aunque le gusta hacer Tik Tok, algo muy común hoy entre los famosos, lo hace sentir raro “O sea, me siento muy raro haciéndolo, me gusta, pero no me hallo”, expresó.

Cabe señalar que el istmeño está nominado como “Mejor Nuevo Artista” de los Latin Grammys 2021.