No pondrá denuncia, pero responsabiliza a su ex si le llega a pasar algo

“De los errores más grande en mi vida, meterme con alguien con graves trastornos psicológicos”. Con este texto Yedgar Velasco, mejor conocido como Yedgar Carolina, dio a conocer que fue agredido.

Conocido por su popular frase “Jayombe”, Yedgar reveló que ha sido hasta amenazado de muerte por esta persona, que, aunque no dijo el nombre ni la relación que mantenía con la misma, lo responsabiliza de lo que le llegue a pasar de ahora en adelante.

En las redes mostró algunos golpes que le dejó el problema o pelea que sostuvo con la personas, además de cómo quedó el vidrio de su carro.

Aclaró que se siente atemorizado y con culpa, pero culpable por permitir, desde un principio, una alzada de mano, la cual nunca debió permitir y pararla desde el principio. “Por qué no he puesto la denuncia, ‘pueblo chiquito, infierno grande’, una denuncia a nombre de esa persona es bochinche para el pueblo, y de nada me va a servir una orden de alejamiento...”, detalló Yedgar, manifestando que Dios se encargará de esta personas.

Asegura que saldrá a la calle con la frente en alto porque él está seguro de lo que es, y no le ha hecho daño a nadie ni cometió ningún error.