Brad Pitt vende su parte de una productora millonaria; no peleará

El actor estadounidense Brad Pitt vendió una participación del 60 % de su productora, Plan B, a la compañía francesa Mediawan, un acuerdo que se anunciará el fin de semana, según adelantó este viernes el medio especializado CNBC.

El acuerdo, que ya se firmó, significa que Pitt se desprende de su participación en una productora valorada "en cientos de millones, pero por debajo de los 500 millones de dólares", según las fuentes anónimas de CNBC.



Pitt, que ha protagonizado grandes éxitos del cine como "Once Upon a Time in Hollywood" y "Fight Club", fundó esta productora en 2001 con su ahora exmujer Jennifer Aniston y su entonces mánager Brad Grey, quien murió en 2017.



No obstante, Pitt se convirtió en el único propietario después de que él y Aniston se divorciaran.



Algunos de los éxitos de la productora Plan B han sido: "12 Years a Slave" o "Blonde".



Mediawan eses un grupo de comunicación que produce películas y series de televisión en África, Europa y EE.UU.

