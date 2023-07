Britney Spears hablará de todas sus locuras y vivencias en un libro

Britney Spears anunció este martes que lanzará un libro de memorias llamado "The woman in me" (La mujer en mí) el 24 de octubre, en el que promete "una historia valiente e increíblemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza".

Según adelantó la revista People, el libro será publicado por Gallery Books, del gigante editorial Simon & Schuster, y en la portada se puede ver una foto en blanco y negro de la cantante posando en su juventud con el torso desnudo, de perfil, y tapándose con gesto de vulnerabilidad mientras mira al objetivo.



En la página web del libro, se recuerda cómo en 2021 "el mundo entero escuchó a Britney Spears hablar en un tribunal" sobre su experiencia de haber sido sometida a la polémica tutela legal que controló sus finanzas y su vida personal durante unos 14 años, y de la que fue liberada por orden judicial ante el clamor de sus fans.



"El impacto de compartir su voz -su verdad- fue innegable, y cambió el curso de su vida y las vidas de innumerables personas. 'The woman in me' revela por primera vez su increíble periplo, y la fortaleza en el interior de una de las mayores artistas de la historia de la música pop", avanza un texto promocional.



La eterna princesa del pop, de 41 años, aborda ese relato "con candidez y humor sobresalientes" con el objetivo de "iluminar el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia, en sus propios términos, finalmente", indica también el texto.



Una de las responsables de Gallery Books, Jennifer Bergstrom, que es vicepresidenta sénior y editora, expresó a People que espera que las memorias tengan "un impacto similar" al del testimonio de Spears en el tribunal y previó que se convertirá "en el acontecimiento editorial del año".

