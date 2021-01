Bruce Willis fue expulsado de una farmacia por negarse a usar mascarilla

El reconocido actor Bruce Willis, estrella de “Duro de matar”, fue echado de un local en Los Ángeles por negarse a usar una mascarilla, informó el sitio Page Six.

LEE TAMBIÉN: Daluna sobre 'OnlyFans': 'No subas algo que no quieres que se te filtre y punto'

Publicidad

De acuerdo a la publicación, la gente dentro de la tienda se molestó porque el actor, de 65 años, no se cubría la nariz y la boca pese a tener un pañuelo alrededor del cuello, que podría haber levantado fácilmente.

El condado de Los Ángeles, epicentro de la pandemia de coronavirus en California, ha superado las 10.000 muertes por COVID-19.

La hija del actor, Rumer, instó hace poco a sus millones de usuarios a “usar una maldita máscara” tras conocer que había estado expuesta al virus. En las redes sociales dijo que estuvo en contacto con alguien que no le dijo que había experimentado síntomas y que no se cubrió la cara, dejándola “expuesta” a contagiarse la enfermedad.

“¡Ya no está en discusión! Estuve expuesta al covid porque alguien no sintió la necesidad de decir que tenía síntomas o usar una máscara y voy a ser honesta, estoy bastante asustada y enojada. No es tan difícil ser un ser humano decente y protegerse a sí mismo y a los demás”, expresó muy molesta en sus historias de Instagram.

La representante del actor no ha emitido ningún comentario, sin embargo, el actor al parecer ha demostrado desde el inicio de la pandemia que se está cuidando, pero no le gusta usar mucho la mascarilla.