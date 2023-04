Buscó apoyo en Pandeportes y salió decepcionada

La hija de Delyanne Arjona participará de una competencia de patinaje artístico, por lo que se dirigió a Pandeportes, institución creada para fomentar, dirigir y coordinar el desarrollo del deporte panameño, pero para su sorpresa, no recibió la ayuda.

Según Delyanne, su solicitud era básica, una bandera con asta y un equipo de sonido, pero le informaron que no tenían banderas.

"Ni una bandera tienen... El sábado es la competencia de patinaje artístico de mi hija... Entonces se me ocurrió pedir apoyo a Pandeportes y no ocurrió porque no tienen nada, y cuando les digo que no tienen nada, no tienen nada", expresó la chef más querida de Panamá.

Arjona confesó estar impresionada con lo sucedido, de solo imaginar que nuestrs atletas tienen que lidiar día a día con esta realidad.

"En mis adentros no me cabe pensar que así se trata al deporte en nuestro país", puntualizó.

