"The Calling", serie de lujo y galardonada, estrena por Universal+

“The Calling, uno de los estrenos más esperados de la temporada llega a nuestra región este 12 de abril a través de Universal +.

La serie sigue al detective de la policía de Nueva York, Avraham Avraham, quien se ve inmerso en un viaje de autoexploración y compasión impulsado por su profunda espiritualidad y sus principios religiosos de orden judío, mientras desempeña su labor cotidiana como miembro de las fuerzas policiales.

Conocido entre sus colegas como "Avi", Avraham es un observador agudo del comportamiento humano gracias a sus estudios filosóficos y su fe judía ortodoxa; es un gran interrogador que ha ganado fama entre sus compañeros y busca entender el comportamiento humano tratando de ver lo bueno en ellos.

La serie, inspirada en las novelas policiales del autor israelí Dror Mishani, es producida por David Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies) y dirigida por el ganador del Oscar Barry Levinson (Diner, Good Morning Vietnam), traslada al protagonista desde su escenario original en Israel a la vibrante ciudad de Nueva York. La banda sonora está a cargo de Hans Zimmer (The Dark Knight, The Lion King, Gladiator, Inception) & Steve Mazzaro (The Boss Baby, Army of Thieves, The Rhythm Section), galardonados con premios Oscar y Emmy.

La serie consta de 8 episodios en los cuales los espectadores serán testigos de la resolución de dos casos. Protagonizada por Jeff Wilbusch (Poco Ortodoxa) y Juliana Canfield (Succession), “The Calling” promete convertirse en ícono del drama policial ¡una joya imperdible de la televisión!.

