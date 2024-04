Canciones de Taylor Swift vuelven a TikTok. Las de Bad Bunny no

Según se puede comprobar en la aplicación, múltiples éxitos de la artista, como 'You Belong With Me', 'Cardigan', 'Me!' o 'Style', vuelven a estar disponibles y pueden usarse en los videos de la plataforma.

Por: Nueva York / EFE - Viernes 12 de abril de 2024 09:00 AM