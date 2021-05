Carolina Gaitán revela a Crítica todo sobre 'Flor Salvaje' y proyectos futuros

La reconocida actriz Carolina Gaitán reveló en una entrevista para Crítica que está muy emocionada y feliz por el estreno del proyecto televisivo "Flor Salvaje", esto gracias a Telemundo Internacional.

La famosa que hace el papel de "Malicia", brindó detalles de este estreno que es un homenaje a Mónica Spear, además, que está basada basada en el best seller ¨La novia oscura¨ de la escritora colombiana Laura Restrepo y filmada en distintos escenarios de Colombia.

Este proyecto estrenó hoy sus dos primeros capítulos y podrá ser vista en México, Guatemala, Colombia, Panamá Venezuela y otros de 22 países de la región.

Sobre ¨Flor Salvaje¨ es la historia de Amanda Monteverde (Mónica Spear), una mujer que llega al pueblo petrolero de Nueva Esperanza arrastrando un pasado de dolor. Una vez allí, decide entrar a la vida alegre con tal de salvar a sus hermanas. Varios hombres intentarán adueñarse de su corazón. Amanda pasa de ser una joven casi salvaje a convertirse en una mujer fuerte y valiente capaz de todo por defender el amor de su vida.

Carolina da sus impresiones y cuenta un poco de su vida personal, así como proyectos a futuro.

¿Cómo te sentirás después de verte nuevamente interpretando a tu personaje de Alicia –Malicia en esta novela colombiana?

Me encanta, me encanta porque cuando pasan este tipo de cosas uno como que revive también ese momento en el que uno estaba a nivel personal, pero también a nivel profesional y por supuesto revivir el personaje, un personaje que fue uno de los primeros personajes donde yo tuve la oportunidad no solamente de actuar sino también de cantar, de estar en el escenario mientras también estaba en el set, entonces yo sé que va a ser muy lindo, me muero de ganas de verla, no soy mucho de verme cuando interpreto un personaje prefiero sentir en escena que después ir a verme pero seguramente que lo quiero poner porque es que es algo que fue también tan representativo que bueno seguramente me voy a emocionar muchísimo de volver a sentir a Malicia cerquita.

¿Qué marcó en ti ese personaje a lo que es actualmente Carolina? ¿Qué fue lo que te marcó de actuar en esa historia?

Mira que tengo un recuerdo muy lindo de Mónica Spear que pues ya no nos acompaña y que recuerdo que éramos muchas mujeres en escena y que nos llevábamos muy bien todas con todas y que era muy divertido estar juntas y que nos íbamos a almorzar y nos íbamos a comer y ver a Mónica también en su lado maternal, como con su niña, mientras estaba en el set, mientras vivíamos allá, porque nos fuimos a Girardot y a Coello, y por allá era realmente donde se desarrollaba como la historia y las grabaciones, entonces tengo recuerdos muy lindos y me deja una experiencia preciosa que ahora revivirla pues es maravilloso, obviamente lamentando la partida de Mónica, pero creo que esa es la posibilidad de inmortalizarla, de inmortalizar su trabajo, de inmortalizar su arte a través de su personaje en Flor Salvaje.

En Flor Salvaje se trata el tema de la mujer y el empoderamiento ¿qué opinas de esta fuerza que pueden llegar a tener las mujeres?

Yo creo que yo soy una fiel, digamos no solamente creyente sino tengo la plena convicción de que trabajar entre mujeres es una maravilla y que realmente si se puede y que podemos brillar cada una, así estemos juntas todas tenemos una cuota muy distinta que ofrecer y que es precioso cuando se trabaja en equipo con las mujeres porque somos supremamente poderosas, en mis proyectos y alrededor de mi vida, en el transcurso de mi vida siempre he trabajado con mujeres, yo salí de un colegio femenino, somos cuatro mujeres en mi casa, cuatro hermanas, mi primer obra de teatro con una gira por España fue con mujeres, digamos que con grupos muy femeninos, tengo esa posibilidad no solamente de trabajar junto a mujeres sino de creer en las mujeres en equipo, entonces creo que es un momento de poderlo demostrar a través de lo que hacemos y no me canso de hacerlo y por ejemplo en “que no se dice de mí” que es una canción mía invite a todas mis amigas y mi video es justamente rodeada de mujeres, entonces creo en el poder femenino pero no solamente como individuo sino también en equipo.

¿Qué crees que va a enganchar a estas nuevas generaciones y a quienes ya de alguna forma pudieron haber visto Flor Salvaje, para que valga la pena verla?

Yo creo que es una historia que tiene muchos ingredientes que la gente se goza mucho y creo que tiene eso, tiene mujeres en escena, tiene una vida nocturna muy particular, que es digamos que a través de esa vida nocturna como se cuenta la historia, son unas vidas también muy particulares porque estas mujeres de alguna forma u otra viven de sus cuerpos y viven de esta vida nocturna en este bar que se llama “Las cuatro P”, yo creo que la actuación y el por qué soy actriz es para poder contar o habitar personajes que distan mucho de lo que yo soy para poder de algunas forma llevar a la gente a que sienta empatía, compasión o tal vez se entere de por qué estas personas viven este tipo de vidas y sobre todo el lograr que un pueda transmitir eso que un personaje como este realmente, digamos, que vive. Entonces el no juzgar a los personajes, interpretarlos sin juzgar y poder entender que pasa detrás de sus vidas pues es lo que a mí más me gusta de ser actriz, y eso es lo que pasa también con Malicia porque es una realidad que dista mucho de lo que soy, pero al mismo tiempo que se asemeja a mí en el sentido en que ella es una artista, en que a ella le encanta la música, en que ella se monta al escenario, en que es la cuota colombiana de la historia, entonces fue muy bonito interpretar a Malicia y fue la primera vez que pude cantar y actuar al mismo tiempo en un personaje.

¿Qué anécdotas es la que recuerdas más con tus compañeros de la novela Flor Salvaje?

Yo creo que en verdad esto era muy divertido porque éramos muchas personas en escena, yo me acuerdo que como era un bar, constantemente todos estábamos metidos en el bar, entonces era casi que todos metidos en el bar 24/7 y estar a oscuras 24/7 y rodar casi siempre de noche o digamos que mostrar como si fuera de noche todo el tiempo, entonces era muy divertido, también era lleno de música, era muy colorido, todas nos llevábamos infinitamente bien con Mónica era precioso compartir en escena, entonces no, tengo un sinnúmero de cosas fantásticas que creo eso también es lo que hace que el resultado sea bonito, que a la gente le guste, le interese y sobre todo se lo disfrute como sé que va a pasar y a volver a pasar a través de las pantallas de Telemundo Internacional con Flor Salvaje.

La música siempre ha estado presente en tu vida ¿cómo va, cuál es el paso a seguir de la gaita, qué proyectos tienes ahora para presentarnos ahora próximamente?

Estamos en desarrollo de disco, así que eso me tiene muy emocionada y por otro lado acabo de terminar unos contenidos audiovisuales bellísimos, en donde justamente vuelvo a trabajar con mujeres y me uno junto a cantantes colombianas para hacer covers de canciones colombianas. Es una propuesta con la que le llegamos a cada una de estas actrices y además amigas mías, pero además no son solamente actrices sino cantantes para que hiciéramos este homenaje a canciones colombianas y esta precioso, yo creo que a mediados de junio ya vamos a estar entregándoselo a la gente para que se lo gocen, para que lo disfruten y eso me tiene muy, muy emocionada, no paramos de sacar música.

¿Qué significó para ti ponerte en la piel de Catalina en Sin senos no hay paraíso? ¿Qué marco Catalina en tu carrera?

Uy Catalina es impresionante porque primero fue un personaje con el que crecí, no solamente como personaje porque empezó siendo una niña de 14 años, sino que también de alguna forma me dio algo muy especial que se lo voy a agradecer siempre a Catalina y a la serie y es un reconocimiento internacional muy especial en donde a donde vaya, en cualquier parte del mundo hoy yo oigo por ahí un Catalina, Catalina la pequeña (risas), entonces creo que eso es muy bonito cuando de verdad te das cuenta que fue algo que le llego a tantas personas alrededor del mundo y que ha marcado tanto a la gente, que se dieron cuenta que también incluso ellos crecieron con el personaje, entonces le tengo mucha gratitud a Catalina.

¿De actuación tienes algún proyecto televisivo, nos puedes adelantar algo y el actor siempre quiere seguir estudiando, desarrollándose?

Por supuesto que sí, mira yo todo el tiempo cuando tengo un espacio vuelvo y me estudio otra técnica, yo soy una actriz que estudie en The Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Nueva York, digamos que ese el método de Strasberg, pero hace nada estaba estudiando Meisner Technique en Los Angeles y me vine a Colombia por una producción, un protagónico para Netflix que se llama, pues es la historia de Juanpis González, donde soy la protagonista, termine esa y empecé otra producción de Dynamo Producciones para Sony que se llama Cannabica y que también va a salir por pantalla, entonces bueno hay muchísimo trabajo, estoy nuevamente volviendo a las tablas, estoy nuevamente en mis proyectos de música, realmente gracias a Dios no hemos parado y lo que hay es trabajo por montones, así que vienen muchas sorpresas de parte de Carolina Gaitán y mis personajes y mi música para todos ustedes.

¿Consideras que hacer antagónicos conlleva mucha riqueza actoral?

Yo creo que cualquier personaje protagónico, antagónico, de reparto, incluso hasta un extra, tú te das cuenta a veces en películas que marcan tu vida y tú dices el que más me encanto salió un minuto pero yo lo amé, entonces hay una frase fantástica que dice que “no hay pequeños personajes sino pequeños actores”, más allá del personaje que te toque siempre, cada personaje es un universo y requiere de toda la disciplina y de toda la rigurosidad para poder construirlo y entregar algo en escena que enriquezca la escena y la historia. Así que por eso creo que amo tanto lo que hago y amo dedicarle toda mi pasión, todo mi tiempo y toda la disciplina para seguirlo estudiando eternamente para que sea el personaje que llegue o que yo escoja realmente represente lo que es ese universo y contribuya dentro de la historia para poder contarlo de una mejor manera.

¿Carolina, cómo ha sido para ti trabajar en todos los proyectos que nos comentas musicales y actorales, en todo esto de la coyuntura de la pandemia? ¿Cuál ha sido tu mayor reto?

A mi literal en pleno, pleno auge de la pandemia hace la historia que te estoy contando de Juanpis González y la otra y pues todo esto de estar todos con máscaras me parecía muy loco no conocerle la cara a mi equipo de trabajo, los actores por supuesto nos quitábamos las máscaras para actuar porque no podemos actuar con la máscara pero yo al asistente de dirección, a todo el equipo de producción yo no les conocía la cara, entonces me parecía muy loco saber que teníamos que casi que volvernos familia, porque nos volvemos familia cuando estamos grabando todos en el set y al final ponle tu que decíamos, bueno una foto de todos y en silencio para que no hablemos pero nos quitamos las máscaras y de repente yo los veo y (emoción) por fin los conozco (risas) tú eras así, siempre estuviste así. Entonces sí, creo que hay cosas que son bien particulares de trabaja en plena pandemia, pero lo lindo es que lo hemos sacado adelante, que podemos llegar con producciones y con contenidos a las personas, que hay un compromiso muy importante no solamente de entretener sino también de acompañar a todos los que hemos tenido que estar encerrados durante una temporada tan larga.