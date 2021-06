Chakatin aclara que no está pidiendo dinero por la salud de su hija

Los dueños de lo ajeno siguen buscando la manera de hacer de las suyas y estafar en nombre de algunos famosos del patio. Ahora el que salió a aclarar que no está pidiendo dinero por la salud de su hija ni de nadie fue Chakatin.

El exgordito de la suerte dejó un video de un “en vivo” que hizo en el que aseguró que, por ninguna vía, redes sociales ni WhatsApp, está solicitando dinero, así que de recibir una llamada o chat en nombre de él, es mejor chifear el mensaje y no caer en las redes de los malhechores.

“Yo, Edward Antonio Castillo, mejor conocido como Chakatin, no estoy pidiendo dinero a nadie, escuche bien, a nadie, por Instagram ni por WhatsApp, ni por ninguna vía, yo no le estoy pidiendo dinero a nadie ahorita mismo por ninguna situación de salud de mi hija ni de nadie... Estoy haciendo este video porque han utilizado a mi familia para decir que yo he pedido dinero en el extranjero por la salud de mi hija...”, detalló Chakatin.

Afirmó que la salud de su hija es lo más sagrado que tiene, y por medio de su hermana, que le dio una trapeada, se enteró que hay personas malintencionadas pidiendo dinero en su nombre. “Si yo a usted le debo algo, escríbame y dígame ‘Chakatin, usted me debe esto’... Si a usted le están escribiendo a nombre de Chakatin, que yo le pedí internacionalmente a fulano de tal, hágame el favor, si usted depositó a esa persona y usted tiene screenshot, mándemelo... porque voy hacer las denuncias pertinentes a esta situación que se está dando, utilizaron a mi hermana y mi familia para hablar de mi, para hablar de estafa y hablar de que yo estoy pidiendo dinero”, aseguró el músico.

Manifestó que internacionalmente no le debe plata a nadie y que tiene meses que no viaja, y aprovechó su “live” para dejarle saber a esta persona, que fue la que le dijo a su hermana, y que él asegura no conoce, deje de estar difamándolo, porque se tendrá que atenerse a las consecuencias.