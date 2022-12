¡Chao! Silvestre Dangond se retira de la música y tomará un descanso

Los fanáticos del cantante de vallenato Silvestre Dangond han quedado sorprendios, esto luego que el artista anunciara que le pondrá un 'stop' a su carrera musical durante cierto tiempo.

LEE TAMBIÉN: Su trabajo cuesta tiempo e inversión

Publicidad

El colombiano fue invitado al Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar, en La Guajira, y allí interpretó sus mejores éxitos. En pleno show se detuvo y djo que “a partir del 14 de enero chao familia”.

Aunque, Silvestre Dangond no dio mayores detalles del por qué tomó esta trascendental decisión y aclaró que su retiro es temporal. “… Y volveré cuando lo sienta, y volverá cuando me sienta diferente, cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes, de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí. Ok”, agregó Silvestre.

Con base a las palabras del mismo intérprete, su retiro será momentáneo.