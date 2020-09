Chris Evans rompe el silencio y habla de la filtración de su muñeco

Luego de haberse convertido en tendencia mundial, por la filtración de sus partes íntimas, el actor de Hollywood Chris Evans, reapareció en la red social Twitter rompiendo el silencio sobre la vergonzosa imagen que publicó por accidente en una historia de Instagram.

“Ahora que tengo tu atención, voten el 3 de noviembre”, publicó la estrella, utilizando el escándalo mediático para promover las elecciones de Estados Unidos.

El Capitán América es consciente de que tiene millones de seguidores en todo en mundo así que ha querido jugar con ello y darle la vuelta al error cometido, convirtiéndolo en algo positivo.

Now that I have your attention

....



VOTE Nov 3rd!!!