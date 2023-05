¡Como Diana! Paparazzis casi causan accidente trágico a los Duques

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle pasaron tremendo susto, esto tras quedar involucrados en una persecución de autos mientras los fotógrafos los seguían después de un evento de caridad en Nueva York, dijeron este miércoles los voceros de la pareja.

Los duques de Sussex, junto con la madre de Meghan, fueron seguidos durante más de dos horas por media docena de vehículos con las ventanas tapadas después de salir del evento.

La duquesa de Sussex estuvo en la Gran Manzana para recibir el premio "Woman of Vision 2023" por su defensa global para empoderar a mujeres y niñas. En el evento, Markle se reunió con su amiga Gloria Steinem, cofundadora de la premiación.

En un comunicado, refierieron que la persecución "resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de Nueva York", por lo que llamaron al incidente "casi catastrófico".

"Si bien ser una figura pública conlleva un nivel de interés del público, nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie", dijo la pareja en un comunicado.

Este hecho recordó el incidente con la madre de Harry, la princesa Diana, murió en un accidente automovilístico en 1997 mientras los paparazzi la perseguían en París.

