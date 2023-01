¡'D-Clara'! Le sueltan tema a Shakira por soltar tiradera a Piqué

Tras la tiradera de Shakira en su ‘Music Sessions #53’ junto al productor argentino Bizarrap, grupos de fans del exfutbolista Gerar Piqué han salido a defendelo con una canción que ha dado risa, muchos la han criticado y otros se han burlado.

Ya han pasado dos semanas desde que el mundo esuchó por primera vez las pullas lanzadas por Shakira hacia su ex, Piqué, y la novia de este, Clara Chía, en la letra de su canción.que ya no calla ante una actitud desleal de su pareja. Otros, sin embargo, solo lo consideraban un acto de niña cargado de rencor que no beneficia a ninguna de las partes, sobre todo a los hijos.

La canción se ha convertido en uno de los grandes éxitos de este año, lo que ha causado que un grupo de raperos llamados Sansixto, Dife MMP y Willy D, se han enganchado a la estela de este triunfo mundial para lanzar un tema propio que no ha tardado en hacerse viral.

El motivo es que han creado una canción que simula una respuesta de Piqué a Shakira. Titulada ‘D-clara’, un juego de palabras que une el nombre de la nueva novia de Piqué con los problemas judiciales que Shakira tiene con Hacienda, el tema hace alusión a todas las frases o palabras más llamativas y que más han trascendido en el éxito de la colombiana, para criticarla duramente.

“Ven, declara. Solamente tú, una gata más picada”; “Tengo 10 Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía pa’ tu desayuno”; “Solo quieres ser el centro de atención”; “Mucho bla bla detrás de la pantalla”; “No es un remplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora”; o “Las mujeres facturan, pero tú NO DE-CLARA”, son algunas de las frases que se pueden escuchar en el tema rapero.

El feedback que ha tenido la ocurrencia, no ha sido malo, pero comparado con la respuesta del público a la canción de Shakira se puede considerar incluso anecdótico.

