Daddy Yankee predicará en Panamá

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, será uno de los invitados del evento Ekklesia Juvenil, que se celebrará del 19 al 22 de septiembre en la Comunidad Apostólica Hosanna.

Mediante la cuenta de Instagram de Avanzada Juvenil se dio a conocer que Daddy Yankee será uno de los exponentes de este gran evento, que es gratuito.

Cabe destacar que esta es la primera actividad en Panamá en la que el artista participa tras anunciar el año pasado su conversión al cristianismo.

"Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él; puede recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos, elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es por eso que esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él", dijo en aquel entonces.

El evento, que se llevará a cabo con el lema "Una fe fuera de este mundo", contará con expositores como: Eli Bonilla, Owen Joe, Martín Sedra, Barry Wilmore y los pastores juveniles de Hosanna, Nuno y Eli Banda.

Talleres, foros, plenarias y zona parking será lo que se tiene programado para estos días.