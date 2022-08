Datitos volvió sin miedo; narrará con 'Shebe', que intentó opacarlo

Con cara de galleta quedaron muchas personas al ver que el conocido Roberto Rivera volvió a TV-Max, esto luego de todo el despelote que se formó hace un tiempo cuando se fue y brindó una entrevista en la que afirmaba que no estaba cómodo, al punto que quiso opacarlo

En ese entonces, recalcó que en todo momento dijo que no era su amigo y solo le estaba dando el apoyo.

Luego de irse del canal de la Tumba Muerto, estuvo por Nex un corto tiempo y quedó haciendo trabajo independiente con su propia imagen. Además, cubrió eventos deportivos en redes sociales. También se dijo que narraría para Fox Centroamérica.

"No hay otra manera de agradecerles a todos ustedes por el cariño que me han brindado durante todos estos años. Estoy de vuelta y daré lo mejor de mí para llevarle el fúbol como debe ser", dijo.

Ante este tema muchas personas han opinado lo siguiente: "En serio, y ahora se lleva bien con el otro, por la plata la gente es amiga", "Qué ponchera, esperamos que ahora no se vuelvan gritaderas", "Me gusta la idea, es mejor unir que separarse", "El man narra bien, David Samudio le estaba dando palo a TVN", "Ahora sí habrá competencia de canales", "Esperamos que no haya peleas y se vaya Shebe ahora".