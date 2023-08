David Chocarro narra su explosiva participación en Señora Acero

Telemundo Internacional anuncia el estreno de la última temporada del éxito “Señora Acero”, la serie basada en hechos reales que cautivó a los fanáticos del género a partir del martes 22 de agosto, con episodios estreno de lunes a viernes.

Protagonizada por la actriz mexicana Carolina Miranda ( ¿Quién Mato aSara?) y el actor argentino David Chocarro (100 Días para Enamorarnos) junto a Paulina Gaitán (Narcos), William Miller ( Warrior Nun), y Mauricio Islas (Rosario Tijeras) la temporada final promete todas las emociones que brinda una historia que refleja una de las realidades más temibles de Latinoamérica.

En esta nueva temporada final han pasado seis años, y Vicenta Acero (Carolina Miranda) quien se dedica a ayudar a los inmigrantes a cruzar la frontera con Estados Unidos, se enfrenta a muerte y cara a cara con sus enemigos, entre ellos el voraz Teca Martínez, que resurge de entre las cenizas en busca de venganza.



“Señora Acero” sigue la línea de "Escobar, el patrón del mal" y "El señor de los cielos", que marcaron un sello en el subgénero de la narco serie ya que está inspirada en hechos reales, la vida de "La Reina delPacífico", Sandra Avila Beltrán.“Señora Acero” narra los sucesos que protagonizó Sandra Ávila Beltrán. Una mujer que fue apodada por los medios de comunicación como “La Reina del Pacífico“.



Esta misteriosa mujer nació el 11 de octubre de 1960, en Mexicali, Baja California. Formó parte de una familia de contrabandistas y su tío es Miguel Ángel Félix Gallardo, quien es conocido como “El jefe de jefes“. De esta manera, siempre estuvo rodeada de capos del narcotráfico.

El actor David Chocarro concedió una entrevista y habló de su participación en este proyecto.

Bienvenido a Panamá David, cuéntanos ¿cómo ha sido y qué ha significado este personaje para ti en en tu vida actoral?

Bueno, fue muy divertido, sobre todo porque es una serie con muchísima acción, así como todas las temporadas anteriores, creo que un poquito el sello de Señora Acero es esa cantidad de acción, el dinamismo que tiene la serie, a mí en lo personal, siempre me llamó la atención poder hacer cosas de acción, aunque ya había hecho, no había hecho tanto; entonces fue entrar un poquito como a Disneyland, poder jugar con juguetes caros, a lo que jugaba de chiquito, pero ahora con explosiones de verdad, con balas, con efectos especiales, fue espectacular, fue muy divertido.



¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de la historia?

Me parece que conectó muy bien con la gente y me gustaba poder ser parte de eso, me parece que poder acercar y creo que la gente tiene un morbo muy particular con las historias de narcos, con las historias de frontera, con las historias de gangs de bandas de pandillas. Entonces digo poder ser la contraparte de eso, porque al final Alberto es el contrapunto en esta historia, en esta quinta temporada Alberto viene a mostrar el camino de lo que uno debería hacer pero se van a meter condimentos en el medio, que también lo van a hacer dudar a él, uno de esos condimentos es, obviamente Vicenta, el personaje de Carol Miranda, con quien nada, además de que la pasamos muy bien y fue muy divertido, logramos una química muy, muy particular.



Como actor ¿cómo te has conectado con un personaje que tiene una vida tan diferente a la tuya en la vida real y justamente ya que lo mencionas, pues es un un género diferente?

Para mí, digo al final poder hacer personajes que se alejen de mi propia cotidianidad es lo que hace que me apasione tanto lo que hago, todo el tiempo estoy haciendo personajes o por lo menos yo trato de hacer personajes muy diferentes, porque eso me mantiene, activo, me mantiene en la búsqueda en la investigación, cuando los personajes se parecen, lo conté en alguna entrevista que una vez elegí dos proyectos seguidos en donde los personajes eran muy parecidos y asumiendo mi culpa, yo no me encargué de separar estos personajes y llegó un

momento que me estaba aburriendo, me hacía insoportable. Entonces hoy lo que busco y lo que también me dio un poquito de Alberto en esta temporada de Señora Acero fue poder hacer algo completamente diferente a lo que venía haciendo.



Claro, y en esta temporada ¿hubo alguna escena en particular que te haya resultadoespecialmente desafiante desde el punto de vista actoral?

En realidad tuve bueno, físicamente tuve 2 que fueron tremendas, una de un incendio que ya la van a ver donde estoy, con toda la ropa de antiexplosivo y fue durísimo, pensé que me moría;

Después tuve que bucear también durante mucho tiempo a buscar una bomba bueno, ya lo van a ir viendo, digamos que físicamente sí, fue un gran desafío y emocionalmente tuvimos unas cuantas escenas con caro que sé que la gente va a conectar y va a disfrutar mucho porque creo que logramos llegar a las emociones que necesitaban los personajes en ese momento en lugares muy radicales donde tienen que tomar decisiones que van a cambiar su vida para siempre.



Como parte del elenco, ¿cómo fue trabajar con tus compañeros de reparto en estas temporadas? ¿Cómo fue ese Click que tuviste con ellos?

La verdad que fue espectacular, bueno, obviamente trabajé mucho con caro, con caro desde el día uno fue genial, el día de hoy somos súper amigos y además con Paulina Gaitán que también se incorpora en esta quinta temporada, era mi compañera, bueno, fue mi compañera policía durante toda esta temporada y con pau creo que logramos armar una mancuerna muy buena porque era un contraste fundamental entre uno y otro. Se van a sorprender, sobre todo al final de la temporada, con uno de los dos personajes, no les diría jamás con cuál.



Desde tu perspectiva como actor ¿qué crees que hace que señora de Acero sea tan atractiva para el público?

Yo creo que despierta mucho el morbo, la gente quiere saber cómo vive, cómo se vive, en la frontera, cómo se vive con estas pandillas, con el tema narco, con el tema del tráfico, con el tema de la ilegalidad, al final creo que a la gente le gusta eso, además, creo que conecta muy bien por la acción y por el ritmo y por el dinamismo que lleva, Señora de Acero tiene ese sello característico de las cuatro temporadas anteriores que así fueron y en la quinta van a encontrar mucho más de eso.



¿Nos puedes adelantar un poco sobre tus proyectos futuros? ¿Qué se viene próximamente para ti?

La verdad, estoy muy contento, voy a estrenar una obra de teatro que estoy dirigiendo aquí en Miami, en septiembre empiezo la semana que viene a filmar una serie que se filma en México y en Estados Unidos, que se va a estrenar a finales o principio de año, tengo una película también para enero, la verdad que por suerte estoy con muchos proyectos, no te puedo decir los nombres; se estrenan también dos pelis a fin de año, este de Navidad, eso también me gusta, es un género nuevo para mí, pero nada muy contento, muy contento, muchas cosas se vienen.

Muchas gracias David por tu tiempo y felicitaciones por todos tus proyectos.

