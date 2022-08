Declaran el Día de Bad Bunny en Estados Unidos, el man ta' pegado

El cantante Bad Bunny es la tendencia del momento, primero por el lanzamiento del tema "Neverita" y también por el anuncio del "Día de Bad Bunny" en Estados Unidos.

Bad Bunny lanzó hace poco esta canción que forma parte de su último álbum Un Verano Sin Ti, pero lo que llamó la atención es que el videoclip es de baja calidad y una producción digna de los noventa.

Tiene transiciones a la vieja usanza, Bad Bunny disfrazado de sol, vacas que aparecen en medio de la pantalla, fondos que vienen y van. Aunque lo que más ha gustado es que que se le asemeja a el de "Suavemente" de Elvis Crespo.

Por otro lado y como cereza del pastel del, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dio la bienvenida y declaró el 18 de agosto como "Día de Bad Bunny" ante su gira de conciertos por Estados Unidos.

Por medio de Twitter, la alcaldesa le dio la bienvenida al cantante puertorriqueño, en donde también lo invitó a pedirle recomendaciones de buena comida latina.

"Bienvenido a nuestra diversa y hermosa ciudad, @sanbenito! Déjame saber si quieres recomendaciones de comida Latina y buena en Boston", se lee en el tuit.

También se le dio la bienvenida a Benito Martínez, nombre real del cantante en el estadio de beisbol "Fenway Park", en donde declaró oficialmente el 18 de agosto como el Día de Bad Bunny en la ciudad de Boston.

