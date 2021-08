Delyanne Arjona dice que cada uno tiene su manera de hacer las cosas

La chef más querida de Panamá Delyanne Arjona salió a poner en su lugar a varios seguidores que le lanzaron críticas por su receta del hígado.

Y es que luego de que la chef compartiera la receta que hizo (hígado encebollado), su red social Instagram empezó a llenarse de críticas, seguidores le preguntaban el por qué no le quitó el pellejo del borde al hígado.

"A todos los que me están insultando, que me están diciendo que yo no sé cocinar hígado les mandó besos y muchas felicitaciones", expresó la expresentadora.

Delyanne instó a sus “haters” a que dejen de sufrir, y que recuerden que cada maestro tiene su libro.

"Cada maestrito con su librito, señores dejen de sufrir, de ponerse bravos, cada quien lo hace a su manera. Realmente cada quien tiene su manera de hacerlo...”, manifestó la famosa.

De acuerdo con Arjona, su hígado le quedó tan bueno que a su familia le gustó mucho.

“Mi hígado me quedó suave... todo el mundo le encantó, entonces cada uno se feliz", dijo la chef.