Delyanne: ‘Me ha costado mucho llegar aquí y estoy feliz’

La expresentadora y la chef, Delyanne Arjona, mandó un mensaje alto y claro para todas las personas que la critican por su pérdida de peso y siempre le dicen que se ve “vieja” y que está muy flaca”.

Le contamos que, la famosa publicó una fotografía mostrando su cambio, la cual acompañó con un corto texto, pero con un mensaje muy profundo para sus “haters”.

"Ahora me dirán que estoy muy flaca, que me veo vieja, que me ha pasado un tren por encima, aquí no hay filtro. ¡Adivina me ha costado mucho llegar aquí y estoy feliz! ¡Y no es que antes me sintiera mal! ¡Jamás! Hoy regrese a mi peso", dijo la amante de la cocina.

Añadió: "Porque la vida hay que gozarla como te sientas bien y yo hoy me siento FELIZ! ¡Y siempre me he sentido feliz flaca o gorda! La vida es una y hay que gozarla".

Cabe destacar que, en reiteradas ocasiones, Arjona ha sido víctima de las críticas en las redes sociales, por su peso.

Por otro lado, ha dejado claro que ella no se ha realizado ninguna cirugía para perder peso, como muchos le dicen, pues se trata de una meta que se propuso en compañía de especialistas.

