Demi Lovato habla de la vez que casi se muere por meterle al quenque

Luego de tres años de mucho cambios, la cantante Demi Lovato confirmó que tuvo que volver a rehabilitación por una sobredosis que casi la manda al más allá.

En julio de 2018, Lovato sufrió una fuerte sobredosis que le ha dejado importantes secuelas, debido a ello la cantante, que tenía entonces 26 años, tuvo tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía. Tras ese gran susto, recientemente confesó que, aunque había dejado gran parte de sus adicciones, no estaba "totalmente sobria".

A finales de 2021 comenzaron a correr los rumores de que Demi Lovato estaría de nuevo ingresada en una clínica de rehabilitación. Ahora, meses después, ella misma lo ha confirmado sentándose el pasado jueves en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Definitivamente he pasado por mucho. Eso no es ningún secreto para el mundo", comenzó diciendo la cantante. Más tarde, confesó las sospechas de la prensa. Sí ha vuelto a rehabilitación: "Después de pasar por aún más cosas el año pasado, salí del tratamiento nuevamente, y me di cuenta de que realmente quiero hacer esto por mí misma".

Esta no es la primera vez que Demi Lovato trata este tema públicamente. Ya lo hizo en Bailando con el diablo, documental que estrenó en 2021. En él desveló dos años que había sufrido con la sobredosis. "Me quedé con daño cerebral y todavía lidio con los efectos hoy. No puedo conducir un coche porque tengo puntos ciegos en mi visión", dijo antes de confesar que también ha tenido dificultades para leer.