Demphra frentea intriga y dice que está rica. Niega haberse operado

La cantante Demphra le respondió en este día de los inocentes a todos sus "haters", esto luego que subiera un video y muchos afirmaran que no se parecía en nada, indicando que se había operado el rostro.

LEE TAMBIÉN: Actores surcoreanos despiden a Lee Suk-kyun tras su fallecimiento

Publicidad

Aunque en un principio el principal tema era preparar huevos de toro, sin embargo, mientras más personas veían el video más se percataban que no lucía como la Willa que todos conocen.

"Que a nadie se le ocurra decir que se parece a Michael Jackson", "Puede ser plástica cirugía no", "Se ve un poco rara", "Esa no es ella, no me mientan", le han dicho.

Ella subió un video en el que se toca la cara, la estira y bromea para luego decir que no se había operado nada.

Eddy Lover y Demphra, del dúo La Factoría, estuvieron en Miami, Florida, hace un tiempo, esto para su presentación esta noche en la gala número 30 de los Premios Billboard de la Música Latina.

La participación de los artistas coincidió con el lanzamiento del remix de “Perdóname”, sencillo que lanzaron en 2007 y que es considerado, según Rolling Stone, como una de las “baladas de reggaetón más respetadas y descaradamente sentimentales jamás escritas”.

Además de esto, también tuvo una gira de presentaciones internacionales y les fue muy bien.