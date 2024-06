'Despierta mamá' se proyectó en Festival de Cine en Guadalajara

La película "Despierta mamá", que se estrenó el pasado 30 de mayo, en todas las salas de cine de Panamá, se proyectó en el 39º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México.

Parte del elenco de la película viajó a México para promocionar la película junto a su productora y directora, Arianne Benedetti, quien pronto asumirá su cargo de Ministra de Cultura de Panamá.

La cinta fue proyectada ayer 11 de junio en Cineteca FICG. Erick Elías, Caio Mena, Ingrid De Ycaza, Abraham Pino, Mila Romedetti, Ana Alejandra Carrizo y Chris Oberto asistieron a la proyección.

De Ycaza mostró su alegría por este gran momento y agradeció a Benedeti por tomarla en cuenta.

"En 2022, recibí una llamada de @ariannebenedetti para abrir una nueva puerta en mi vida. Esa puerta me trajo hasta aquí y me siento no solo agradecida sino emocionada de verme por primera vez en una pantalla gigante en el Festival de Cine más importante de México y uno de los más grandes del mundo. ¡Gracias Diosito! ¡Gracias Arianne!", señaló Ingrid De Ycaza en su cuenta de Instagram.

En tanto, Benedeti destacó que había casa llena para ver su gran trabajo: "Pasando por la vida y dejando huellas profundas en nuestro caminar. @despiertamama toca @ficg".