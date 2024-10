Diagnósticada con déficit de atención

Rake Martínez se sinceró con sus seguidores después de recibir un sinfín de mensajes, al tomarse de manera natural que se le filtrara el agua, después de un fuerte aguacero, en su departamento.

Según Rake, cada quien tiene derecho a tomarse las cosas que le pasan de diferentes maneras, en su caso, por su diagnóstico de trastorno de déficit de atención, tiene muchos síntomas que afecta su vida cotidiana, su cerebro reacciona diferente a la mayoría de las personas, por ejemplo con lo que le pasó en el departamento.

La creadora de contenido expresó que ha pasado toda su vida luchando con su déficit de atención, hasta que llegó un momento en que se dijo “no puedo seguir luchando con mi cerebro... decidí, dentro de mi terapia, tomarme las cosas de otra manera porque no tiene sentido que me frustre por las cosas que me pasan”, expresó Rake en un video que compartió, explicando el por qué se tomó la situación de esta manera.

Afirmó que su perro Logan la ha ayudado a ver el mundo de otra forma, por eso se puso a jugar con él mientras el agua se filtraba en su departamento, como si no estuviera pasando nada.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio