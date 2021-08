Diana Florián supera tabués y destapa los problemas de Panamá en su libro

La doctora Diana Carolina Florián Rodríguez, médico pediatra y especialista en terapia intensiva pediátrica, ha llamado mucho la atención con la publicación de su primer libro, "Más allá del camino de ladrillos", una obra en la que se relaciona de una manera única con la sociedad para poder lograr un cambio en este mundo en el que vivimos.

Esta relación entre los libros y la medicina para Florián se remonta a su niñez, cuando comenzó a admirar el arte de crear historias que transportan al lector a mundos de fantasía, muchas de ellas capaces de cambiar vidas y exponer muchos muy importantes.



En su libro Más allá del camino de ladrillos su obra, podremos leer que las calles de ladrillo rojo evocan antigüedad; el paseo Esteban Huertas con el techo de flores, romanticismo y su vista hacia la ciudad, le impregna un especial contexto urbano en el que ella ha crecido. Es un lugar público que le sugiere a la autora intimidad y la conecta con su cultura.



¿Qué temas se abordan en el libro Más allá del camino de ladrillos?

Soy amante de la literatura y decidí publicar este libro que trata temas sumamente relevantes como la desigualdad de género, el maltrato intrafamiliar, todos los tipos de abuso, desde sexual, infantil, psicológico, la falta de empoderamiento, básicamente eso es lo que aborda, para llegar a motivar a las personas que la leen.



¿Qué la motivó a escribir esta historia?

Como ciudadana preocupada y feminista que soy, siempre me he preocupado mucho lo disminuida que está la posición de la mujer y los niños en este sistema patriarcal que reina en nuestro país. No queremos que la mujer este sobre el hombre, sino que haya una igualdad. Para mí la escritura ha sido la manera de expresar las ideas. Lo guardaba siempre desde mi niñez, pero no me atreví a publicarlo.

¿Cuál es la relación con Las Bóvedas de la ciudad de Panamá? ¿Qué le hizo centrar su historia en dos jóvenes Lucero y Otto?

Hay una pareja en la historia, digamos que la historia de amor de ellos es el abrebocas a todo el debacle social que ocurre, el libro no es una historia de amor, es de temas sociales fuertes que se tratan como tabúes. Nací y crecí en Las Bóvedas es un símbolo de cultura histórico de mi país, hice que en el libro las escenas se dieran en el lugar y así llevar a todos lo que lo lean. Incluso lo elegí como portada y contraportada.

Patriarcado y delincuencia callejera, violencia de un sistema que no respeta la dignidad de la vida... Sientes que la sociedad lo ha aceptado.

Vemos como normal estos hechos, no nos alarman, piensan que está bien, que un hombre le pega a una mujer, normales los femicidio, muerte por intercambios de bandas callejeras, no nos parece que hay que hacer algo, lo vemos normal. Incluso señalamos a la mujer y decimos que se lo busco, nadie la mandó a buscar un hombre así, ese es el problema de las sociedades patriarcales, beneficiando al hombre y perjudicando al hombre como niños. No quiere decir que sean culpables, pero creció y se educó en ese mundo. La idea es que ambos despierten para poder cambiar el sistema, para que haya una igualdad, deteniendo el maltrato o algún tipo de abuso.

¿Le ha tocado vivir alguno de estos temas?

Gracias a Dios no me ha tocado, he tenido relaciones complicadas, pero he sabido ponerle un alto y seguir adelante, pero es algo que está muy involucrado en nuestra sociedad, en nuestras personas cercanas, vecinos. Solo abrimos las ventanas y lo vemos. La sociedad debe entender que esto debe cambiar y evolucionar, para poder entender que esto no es correcto.

¿Qué ideas envías para cambiar el problema?

Sí, en el mismo libro, al momento que se van desenvolviendo los personajes, va enviando mensajes, si decidiste no cambiar, te pasará esto, caso contrario se aplica lo mismo, de forma positiva, incluso hay herramientas para buscar cambios. Incluso en mis redes sobre el libro, están los números específicos, fundaciones u Ongs pueden llamar para buscar ayuda o salir de este problema psicológico.

¿Qué tiempo le tomó escribirlo?

Me tomó escribirla como un año y medio, debido al trabajo de terapia intensiva sobre todo en la pandemia, aproveché cada hora libre que tenía, luego hice los detalles finales. El libro es fuerte, nada se maquilla, se habla de temas negativos, cuando se habla de abusos, físicos, sexuales, se menciona las partes íntimas, esto para que reaccionen. La idea es quitar esa pena y no maquillar las cosas. La historia no es cuento de hadas o amor, sino de maltrato, abuso y desigualdad. Habrá momentos que sentirás odio, molestia o alegría.

¿En torno a cuántas personas gira la obra literaria?

La historia no se centra en Lucero y Otto, empiezan a aparecer relacionados a ellos, distintos personajes que son claves y aparecen alrededor todas las situaciones que ya mencioné En resumen los protagonistas serían de 4 a 5 personas.

¿Se siente satisfecha con el resultado? ¿Piensas que envió el mensaje correcto a tus lectores?

Pienso que pudieron haber sido mejor, espero mejorar en el siguiente libro, pero en cuanto a llegar el mensaje lo lleva y bastante bien, me guió por los lectores que lo han podido leer y efectivamente el mensaje se ha enviado de manera clara. Me siento satisfecha.

¿Conectaste con todos?

Siento que sí, me han dicho personas adultas que se lo darán a los hijos para que aprendan y entiendan todas estas situaciones, sobre todo porque están en una edad sensible que a veces no pueden detectar los signos patológicos que pueden ser abuso y que esto los ayudará a entender mejor la situación. Podrían desde adolescentes y preadolescentes con la evaluación adecuada de sus padres. No hay nada morboso.

¿Cómo ha sido la distribución de la obra?

Ha sido buena, inicialmente la lancé en Amazon y está impresa. Hay lectores en Europa y Asia que lo han comprado. En Panamá está disponible en varias librerías.

¿Te has contactado con el Ministerio de Educación para promover tu obra?

No, he intentado contactar a gente del ministerio, pero me han dicho, no he pasado desde la secretaría por temas de pandemia. Hubiera sido importante que me contactaran, es algo que tenga en mente, para que en la escuelas secundarias puedan ser leída. No sé si logre contactar a alguien, esto es por con tantos, Ojala alguien se interese.

¿Tiene planes a futuro en el mundo de la literatura?

Con esta obra exploré temas en específico, tal vez este genere más controversia, por ser muy de tabú en la sociedad, aunque en otros lados ya no son. La idea es que se traten temas tabúes que son problemas en la sociedad. Mi idea es que con cada obra se traten temas claves, que son la espina en las costillas y así liberar a las personas.

¿Cómo mezclas tu trabajo y la literatura?

Ser médico de por sí es sumamente entregada, se trabaja mucho y se gana mucho menos, entrega a la vida huma y poco tiempo libre. Ahora en intensiva, menos tiempo, ahora no hablemos de atender a pacientes de Covid19 y aparte todas las demás enfermedades que han aparecido es largo. Querer es poder y ganas de hacer las cosas es para esforzarse. Ha sido difícil hacer mi vida diaria, pero cuando tienes una meta haces sacrificios. Como seres humanos debemos hacer más allá y el trabajo no debe definirnos.

¿Cómo se dan ánimos durante la pandemia?

Procuramos ser un equipo, el médico no sana solo, ni la enfermera o técnico hacen todo, todos nos apoyamos. Hubo y hay momentos trágicos al ver fallecer a los pacientes. Muchos se alejaron de sus familias.

¿Cómo mujeres se vieron afectadas en esta pandemia?

Las mujeres de terapia, dejamos de lado maquillaje, porque quién se va a estar poniendo algo cuando debían protegerse, bañarse, esas cositas que hacemos las mujeres quedamos de lado. La prioridad es el paciente, ya volverá el momento en que podemos darnos un poco de cariño.

¿Cómo es tu vida personal y cuáles son tus hobbies?

Desde pequeña me ha gusta el anime, manga, tiras cómicas, me gusta más el mundo de DC, fan de la lectura hasta más no poder, ya perdí la cuenta de libros que he leído. Precisamente ese amor por la lectura fue lo que ayudó a crear mis obras. Me gusta la música, arte, pintura, en mi vida diaria salía a hacer este tipo de cosas. Soy hija única, así que bueno ahí vamos, tengo pocos amigos, busco más calidad que cantidad.