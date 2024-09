DJ Koby, joven talento que triunfa y se codea con grandes estrellas

Una publicación compartida por koby (@setbykoby)

¿Cuál es tu equipo de DJing favorito y por qué?

Lo que recomiendo entre las principales cosas es tener una computadora, comprar la música, no es tan cara, debes tener un USb y en referencia a equipos para hacer tu trabajo, no es necesario como todos creen. Conozco DJs que no tienen y no lo necesitan, pero si quieres comprar están entre $100 y $200 usado, pero $400 nuevos. Donde trabajo me han dado la oportunidad y podrían hacerlo también. No es complicado.

¿Cómo manejas la presión de tocar en eventos grandes y para audiencias exigentes?

Al principio me "pelaba", cometía muchos errores, no te voy a mentir. Son errores que le pasan a cualquier profesional en vivo. Pero con la práctica eliminas esos errores y mejores. Creo que la mejor manera de superar eso es no practicar en tu casa, porque allá eres el mejor, pero en la calle aprendes bien como funciona todo en la vida real.

Me ha tocado abrir eventos con público exigente y fue complicado, pero conté con el apoyo de mis amigos que me han resuelto en este tema, porque nadie nace sabiendo todo.

¿Hay algún proyecto futuro o colaboración que te entusiasme en particular?

Ahorita mismo soy un productor aprendiz, puedo manejarme y hablarte del eso, sin embargo, me falta todavía para sacar mis propios temas. Estoy intentanto, tengo muchos colegas que producen, son excelentes productores, que han trabajado con gente importante en el mundo. Mi amigo hizo una canción y se la globalizaron.

Mi meta es para el próximo año, me estoy preparando para el Tribal Gathering, un festival enorme de música electrónica que se hará en marzo del otro año en Colón.

¿Qué papel juegan las redes sociales y el marketing en tu carrera como DJ?

Al incio mis redes sociales dan mucha risa, son muy importantes porque compartimos todo lo que pasa, los dueños de evetos, biografias, cómo te vistes. La idea es que mi nombre sea una marca, lo convertiré en una empresa y el que me quiera contratar, tiene que contratar a mi empresa.

¿Tienes alguna anécdota divertida o interesante de una de tus presentaciones?

En las fiestas electrónicas pasa de todo, no debes asustarte por eso, es normal. Muchas veces pasan incidentes, en un caso pude tocar con personas que no conocía y nos fue bastante bien, a veces no pasa y hay de todo.

¿Cómo ves el futuro de la música electrónica y el papel de los DJs en el?

El futuro es brillante, pero hay que abrirles la mente a los DJS aquí en Panamá. Se necesita más apoyo a esta cultura. En Costa Rica, Colombia, México, Argentina, hay un nicho para todo, se llenan en esos país, pero aquí no pasa. Siento que se debe apreciar y brindarles el espacio para que más puedan escuchar que hay talento en Panamá.

¿Deben recibir más ayuda? Lo que hizo Mayer con los videojuegos debe aplicarse a los DJs.

Siento que si alguien puede darle un apoyo a esos géneros, impactaría en la economía y en la cultura del panameño. Es hora de alimentar la mente con más cosas nuevas. Una idea sería hacer un festival, para que más personas disfruten algo diferente.

