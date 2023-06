"Doña Nidia" encontró a su pollo y se casará; ella es su 'suggar'

La reconocida actriz colombiana Alina Lozano, de 53 años, quien ha participado en exitosas telenovelas como Pedro el escamoso como "Doña Nidia", Hasta que la plata nos separe y La reina del sur, y el joven actor colombiano Jim Velásquez de 23 años, mantienen desde hace algo más de un año un noviazgo que ha desatado la polémica por la gran diferencia de edad que existe entre ambos.

"Me siento en el mejor momento de mi vida. De pronto si yo me lo hubiera encontrado 10 años antes, 15 años antes, no creo que esta relación hubiera sido posible…", declaró Alina en una reciente entrevista para el programa Al rojo vivo (Telemundo). "Y yo tendría 10 amor, tampoco sería posible", la interrumpió Jim con un tono de lo más bromista.

Toda esta forma de tratarse ha causado las incontables críticas en las redes sociales.