Donoso sobrevive al COVID-19

El periodista Iván Donoso contó su experiencia como paciente recuperado de COVID-19, la cual compartió en redes sociales y en la que agradeció a Dios por brindarle la oportunidad de recuperarse de este virus.

Según Donoso, fue paciente moderado, empezó con una leve tos, pero a diferencia de los síntomas que se conoce, su tos era con flema. “Una leve tos, pero con algo de flema. Dicen que si es COVID es seca. La mía no lo fue. Hay similitudes en los casos, pero no todos son iguales. Siempre que me da gripe, la última hace más de dos años, me empieza con tos y molestia en la garganta. No pensaba que estaba contagiado. Todos pensamos que no se nos pega, especialmente si nos cuidamos. Sigan haciéndolo. No se cómo se me pegó. Tengo algunas hipótesis, pero nada seguro. Un descuido es suficiente. Mi consejo es que al primer síntoma se hagan el hisopado, sangre no”, fue parte de lo que detalló Donoso.

Donoso presentó síntomas como molestia en la garganta y tos con flema. Dolor de cabeza leve, algo de fiebre baja y malestar corporal. Aconsejó fortalecer el sistema inmunológico y atacar temprano la enfermedad, no esperar a que se complique para buscar ayuda médica.