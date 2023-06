A Doralis Mela le recuerdan su pasado, ella se defiende

La presentadora Doralis Mela salió a defenderse de las críticas que ha recibido en las redes sociales y de aquellos que la tildan de “violenta”.

Todo el alboroto se dio luego de que Doralis publicara una fotografía de su nueva pareja, lo que provocó una ola de comentarios y hay quienes le recordaban su pasado y las declaraciones dadas por su ex. José Alejandro la acusó en medio de la pandemia de pegarme y ella de serle infiel, luego de 7 años de relación.

Luego de los comentarios, Mela ni corta ni perezosa se defendió y le recordó a su expareja su infidelidad y que la besaba con la "boca olorosa a vagina de su amante".

"Son dos años de feliz relación, trabajando duro, disfrutando de nuestro amor y el que nos conoce SABE QUE NO MIENTO. el que dijo que soy violenta se le olvidó contar que también me besaba con la boca olorosa a vagina de la amante etc etc", sentenció "La Tepesita".

Añadió: "Pero eso para ustedes está muy bien y es de machos verdad? Por allá no les va bien en el amor y por acá nos va mejor que nunca ¿QUIÉN ES EL DEL PROBLEMA AQUÍ? Lo bueno es que el tiempo me permite seguir mejorando y ser mejor persona cada día".

