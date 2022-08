Doralis Mela se puso su ‘grasa’ en su ‘pompita’

La presentadora de televisión Doralis Mela confesó que se realizó unos retoques, se puso su grasa del abdomen en la pompis.

“Hace un tiempo aproveché la lonjita que tenía en la barriguita y dejé que el Dr. Iván Mosquera me pusiera esa grasa en mi pompita y quedé. Si a usted le incomoda mis retoques pues, con mucho respeto me puede dejar de seguir y no ver mi contenido”, expresó La Tepesita.

En tanto, destacó que uno no sufre de calentura ajena, ni que tampoco la gente tiene que coger rabia por lo que hizo “no sufra calentura ajena, no coja ni gaste tiempo ni energía por el gusto. Dedíquese a su vida y sea feliz.

Comentó que quedó feliz con su resultado “soy feliz con mi retoque estético y me encanta como soy, me encanta como me veo”.

Por último, subrayó que se realizó sus procedimientos porque el dinero es de ella y puede gastarlo en lo que le da la gana. Hace años se hizo sus “chichis”.

Cabe destacar que en las redes sus seguidores siempre le preguntaban si se había operado las pompis, pero ella lo negaba, y no fue hasta el lunes que lo dio a conocer.