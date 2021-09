Doralis Mela: ‘Si me llamas chola, india y piojosa... no me avergüenza’

La presentadora Doralis Mela salió al paso de las críticas de aquellas personas que la llaman, por pedir respuestas de las autoridades, “chola, india y piojosa”, algo que no le avergüenza para nada.

Y es que, mediante su cuenta de Instagram, “La Tepesita” hizo un llamado a los políticos para realizar mejoras en su amada comunidad, entre ellas un puente.

Publicidad

Y que tras varias quejas, Doralis fue a verificar el trabajo hecho por las autoridades, pero lo que salió fue decepcionada, y dijo que las cosas se hacen bien, pues algunos materiales no los cambiaron.

“Señores por favor si van a hacer algo háganlo bien. Lo que hicieron me parece una burla. Si me llamas chola, india, piojosa y que mi papá pedía comida porque no teníamos qué comer todo es cierto, no me avergüenza", declaró la famosa.

PUEDES VER: Ender: ‘No busco premios o reconocimientos’

Añadió: “Mira lo que hicieron aquí, esto es una telaraña, ustedes creen que nos merecemos esto… todo está flojo, todo hay que cambiarlo, hicieron las cosas para que uno joda más”.

Por otro lado, dejó claro que a ella nadie le ha pagado para hacer una campaña sucia a ningún político del área.

“Aclaro que nadie me está pagando para hacerle campaña sucia a nadie, no me interesa la política y si tanto lo aseguras pues, PRUÉBALO, muestren pago y correo” expresó “La Tepesita” en un video en su cuenta de Instagram.