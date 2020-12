Doralis reaparece en las redes después del revulú con su expareja

La presentadora Doralis Mela decidió volver a las redes sociales y dejar en el pasado todo el problemón que se formó hace unos días con su expareja por temas de infidelidad.

Como ya sabrán, ella ventiló su vida personal en Instagram, sin embargo, en vez de recibir el apoyo al contar que le habían sido infiel fue todo lo contrario, esto debido a que muchas personas la catalogaron de violenta, inescrupulosa y tóxica.

Esta lluvia de comentarios le llegaron, por las publicaciones que hizo su expareja José Alejandro Castillo, sobre que ella era violenta y la había denuncia ante las autoridades.

La "Tepesita" como se le conoce, decidió subir dos fotos a su cuenta hace unas horas, una para demostrar que está tranquila a pesar de las crítica y otra en el homenaje al tipiquero Daniel Dorindo Cárdenas.

Sin embargo, como era de esperarse el panameño de inmediato se activó y comenzaron a ponerle todo tipo de mensajes en la última publicación, algunos de apoyo y otros en tono de relajo.

"Linda en modo y1000", "La tóxica", "La cocorronera", "Tan hermosa y le pesa la mano", "Yo si me caso, no me importa que me pegues", "Ta' linda la chica, solo debe corregir su genio", eran algunos de los cientos de comentarios que se podían leer por parte de muchos usuarios.