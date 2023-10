Draco Rosa dice estar en su mejor momento tras 40 años en la música

El polifacético Draco Rosa -cantante, compositor, actor y bailarín- asegura en una entrevista con EFE que está en su "mejor momento", al lanzar esta semana su nuevo álbum "Life after vida" y celebrar con un concierto sus 40 años de carrera musical.

"Me siento en mi mejor momento, como ser humano, como hombre, me siento bien, tengo una cierta estabilidad emocional que es muy bonito por el día de hoy. Gracias al tema de la meditación, hice un disco completamente de 'sound healing' (curación a través del sonido) que me vino muy bien", afirma el artista.



Ataviado con coloridos collares y gafas de sol, lamenta que en su próxima actuación el 21 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico no podrá tocar la guitarra por la distrofia muscular que sufre entre otras secuelas del cáncer que padeció.



En 2011, Rosa fue diagnosticado con un tumor maligno cerca del hígado que reapareció en 2013. Tras este segundo diagnóstico grabó el disco de duetos "Vida" (2013) junto a estrellas latinas como Juan Luis Guerra, Shakira, Maná o Rubén Blades.



En el concierto en el Coliseo, hará una recapitulación de su vida artística, esa que comenzó a los 14 años cuando llegó a Menudo y que se ha prolongado en el tiempo hasta llegar a "Life after vida", que se publica el próximo 20 de octubre.



"Un poco experimento, pero estoy contento, porque aunque yo pienso que recordar es sufrir, por un lado este momento lo hago para el público que a lo mejor le vaya a interesar escuchar todos estos temas en una noche, los hits, ha habido muchos hits lindos y que me han dado mucha satisfacción", precisa sobre el evento.



A sus 54 años, Robi Draco Rosa explica que está inmerso en otro proyecto que espera lanzar en 2024 y que es un tributo a la música latina con versiones que siempre ha querido hacer.



Vida sana como antídoto para el cáncer

El cantautor puertorriqueño afirma que le encanta caminar descalzo, estar en contacto con la naturaleza y bañarse en el río en su "Hacienda Horizonte" de Utuado, en el centro de Puerto Rico, donde se fue a vivir hace cuatro años y asegura que fue "la mejor decisión" que ha tomado en su vida.



A pesar de que actualmente reside en San Juan para llevar a cabo su nuevo proyecto de D11, siempre intenta conectar con el medioambiente y meditar.



Asimismo, el artista comenzó a utilizar el cannabis medicinal para aliviar el dolor y malestar propios de la enfermedad.



Ganador de premios Grammy y creador de éxitos interpretados por Ricky Martin, anunció en mayo de 2022 junto a la empresa local Nextgen el lanzamiento de su línea de cannabis medicinal, "Selva".



Esta línea llegó después de "Monte Sagrado" (2018), creado para atender mayormente condiciones críticas de salud, y "Mad Love", productos para fomentar y enriquecer la salud sexual.



Agricultura en comunidad

Rosa, que tiene una marca de café, señala que está a favor fomentar la agricultura local de Puerto Rico, donde más del 85 % de los alimentos que se consumen son importados, aunque -a su juicio- "ir contra el sistema es difícil".



"Pero nada es imposible, hay que hacerlo de una manera inteligente, tenemos que congregar más, tener más comunidad para poder lograr estas cosas y pensar un poco como las 'blue zones', las zonas azules del mundo", subraya.



El artista comenta que sus referentes musicales son Camarón de la isla, Jim Morrison y Sly Stone, músicos que le han acompañado en su vida por su "fuerza y dulzura".



Rosa que fue adicto a la heroína y otras sustancias, aconseja que para salir de ese mundo es necesario "ser radical" y es un camino que hay que recorrer en solitario.



En su trayectoria destacan temas de su autoría como "María", "La Copa de la Vida" y "Livin' la Vida Loca", "Vagabundo", "Penélope", "Blanca Mujer", "Madre Tierra", "Brujería", "La flor del frío", "Más y más", entre otros.

