Dua Lipa no cantará en el Mundial; denuncia atropellos y violaciones

La cantante Dua Lipa afirmó que no cantará en el Mundial de Fútbol de Catar, pues al parecer ni siquiera ha sido contactada para eso. Además, ella está en contra de la cantidad de violaciones que ha cometido este país en materia de derechos humanos.

Desde hace un mes se habría confirmado que la cantante colombiana Shakira, la agrupación de K-pop BTS y la artista británica Dua Lipa serían los encargados de poner la cuota musical a la ceremonia de inauguración de Mundial de Fútbol de Catar, que se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor.

Mediante una historia de Instagram, la británica confirmó que no estará en la inauguración de Qatar 2022 y dio a conocer que nunca estuvo en negociaciones con la organización.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió Dua Lipa.

Además, explicó a sus fanáticos en las redes sociales sus razones para no asistir al mundial que se realizará en Catar.

Dua Lipa se considera una mujer con principios e ideales establecidos y al parecer, no pretende dejar pasar un tema tan importante por tratarse de un mundial.

