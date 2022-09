Dubosky arrastra a Yemil y le dice bembón golpeador; él se defendió

Tras su pelea en redes sociales con Kenny Man, el cantante Yemil decidió cambiar de contrincante y ahora su pelea se ha concentrado con Dubosky, al punto que se han dicho de todo.

Este embolille viene desde hace rato y la última vez que se habían insultado, fue cuando Yemil cuestionó una presentación de Dubosky junto a otros 15 artistas. En ese entonces dijo que no llenaban nada y que todos eran una pérdida de tiempo para los empresarios.

En dicho show también estaban incluidos Barbel y Fulo El Yeyo. Para los que recuerdan, Barbel tuvo problemas, esto luego de una tiradera, además, por otro lado, supuestamente el hermano de Fulo El Yeyo fue quien le pegó en una barbería a Yemil

"Un muchacho acomplejado no superó a la novia, por pegarle y hacer la pose de momia. Soy el mejor, con el rata y ratones subiste, te cagaste a El Boza, también te defendí. Pura perr.. herida. Dios reprenda a tu boca que solo habla de muerte. No hay nada imposible para Jesús, un mensaje para la juventud, la oscuridad no existe, simplemente falta de luz.

Recalcó: "En el año 2007 grabé una canción que tú cogiste, dos años después grabé con Calero y tú no existías. Estás enfermo, pelea con Van Helsing, puras peleas de brujas. El tema no era para tí. Te maté".

Como era de esperarse Yemil decidió contestar a esta tiradera y dijo lo siguiente: "Gracias, respondiste con bochinches con rimas y demoraste dos días para eso. En dos horas tendrás tu respuesta".

Acto seguido le soltó una plena sin miedo. "Antes de todo, aquí nadie ha baiteado. 14 años y no tienes estudios. No pegas una canción en 3 años. Quién defiende a quién, tú solo hablas de la muerte del Kid. Al Boza no lo sacas de tu mente, le mamabas el bicho a Rolo. Cuidando cul... ajeno. Mi religión es el babalao. No te acuerdas que le pegaste a tú mujer por andar con un man del West, allá no podías entrar", dice parte de la letra.

Hay decisiones divididas por ambas canciones de tiradera, sin embargo, la gran mayoría asegura que Dubosky le dio una buena arrastrada.

