Eddie Murphy bromea sobre la bofetada de Will Smith a Rock

El actor y comediante Eddie Murphy volvió a llamar la atención en la gala de los Golden Globes 2023, al bromear sobre el incidente de los Premios Oscar 2022 entre Will Smith y Chris Rock, quien recibió una cachetada por parte del actor tras hacer un comentario sobre su esposa.

Como recordarán, Chris Rock estaba haciendo un monólogo como parte de sus roles como conductor, cuando hizo un comentario en referencia a la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith. Rock dijo que la actriz “debería ser la protagonista de GI Jane”, haciendo clara referencia a su calvicie, hecho que no le gustó nada a Will Smith que se paró y le tiró una bofetada mientras que al sentarse le gritó: “Saca el nombre de mi esposa de tu boca”.

Eddie Murphy decidió revivir el hecho al hacer un comentario sobre la situación. El protagonista de “Dr. Doolitle” subió al estrado del Golden Globe 2023 para recibir un premio a su trayectoria.

Al cierre de su discurso de agradecimiento, Murphy dijo como consejo para quienes quieren una carrera larga como la suya: “Paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu boca”.

Su comentario causó carcajadas al público.

Hasta el momento no hay una reacción de Will Smith o Chris Rock de esto.

"Pay your taxes, mind your business, and KEEP WILL SMITH'S WIFE'S NAME OUT YOUR GODDAMN MOUTH"



Eddie Murphy reveals his blueprint for success at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/UU43JrD71I