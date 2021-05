'El Chapo' le da con todo a la cantante 'Chiquis' Rivera por enseñar el trasero

Una publicación compartida de Chiquis (@chiquis)

Una de las primeras en defender a su amiga “Chiquis” Rivera fue la cantante Helen Ochoa, quien lanzó un fuerte mensaje de empoderamiento femenino a través de sus historias de Instagram, en las que acusó al “El Chapo de Sinaloa” de tener una “mente retrógrada y misógina” y de “doble moral”, por lo que recordó que la industria del regional mexicano es muy complicada para las mujeres, precisamente por este y otros comentarios en su contra.

“No es posible que existan aún mentes retrógradas. Las redes sociales son una libre expresión, no entiendo de qué se asustan si vivimos en un mundo ‘en el que no enseña no vende’. Todos y digo todos, tenemos la libertad de expresar o mostrar en nuestras redes lo que nos parezca lo más adecuado. Sea bueno o malo”, comentó en su post.

“Es bien sabido que dentro del regional mexicano nos cuesta sobresalir dentro de este género porque nos catalogan ¡¡¡Siempre!!! ¿Cuántos artistas se han equivocado, pero no se les señala con el dedo por el simple hecho de ser hombres”, mencionó.

En medio de la pelea, aprovechó para reconocer a todas las mujeres que destacan en cualquier ámbito de su trabajo y concluyó: “Yo aplaudo a las mujeres aguerridas que salen adelante con su trabajo (mostrando o no mostrando) y los hombres de mentes abiertas que simplemente entienden que ya no hay mujeres sumisas. El respeto se gana con respeto, no con la vestimenta”.

Tras el mensaje del músico, otras mujeres han salido a la defensa de Chiquis y aseguran que cada una es libre de mostrar su cuerpo como quiere.