El plátano la tiene bien criada

La creadora de contenido, Yaneth Marín, aclaró a los cibernautas que no ha pasado por el quirófano, el cuerpo que ven en fotos es totalmente natural, en ella no hay nada de “plástico”.

Marín compartió una fotografía e hizo la aclaración de que sus curvas son naturales, después de algunos comentarios de que está operada.

Dejó claro que si tuviera algún procedimiento estético, no tuviera problema en admitirlo, ni está en contra de quienes sí lo tienen, pero en su caso prefiere su cuerpo al natural, por lo que operarse no está en sus planes.

Con una fotografía de cuando tenía 19 años, cuando aún no utilizaba ningún método anticonceptivo y no comía bien, y otra a sus 25 años, Marín detalló que intenta no subirse de peso, tampoco se siente acomplejada por su cuerpo natural.

“No me creen inseguridades donde no las tengo, pero quién sabe, a lo mejor me serviría bajar unos kilos”, afirmó.

Yaneth Marín, quien se dio a conocer por utilizar el dinero que generaba creando contenido para adultos para reparar las calles de su comunidad en Coclé, les enseñó la comida que la hace ver como muchos dicen, como una “chola bien criada” y operada: el plátano.

