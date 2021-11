El Tachi: 'Yemil tiene que disciplinarse; si no cambiamos todo se repite'

Eustacio Fidel, mejor conocido como El Tachi decidió aclarar de una buena vez el revulú que se formó en redes por haber sacado a Yemil del tema "La Movie", en la que aparece junto a Akim.

"Disculpen por lo que pasó, se bajó a Yemil del tema, no fue por nada musical y fue personal, de la guilla que pasó de ese momento. Venimos de sufrir rantan. Si no cambiamos todo se repite, si no cambias sigue igual", aseguró Tachi.

Recalca: "Tiene que hacer las cosas bien, debe disciplinarse, él sabe que puede lograr más de lo que está haciendo, tiene mucho talento".

El Tachi asegura que no planea volver a esa vida que llevaba antes y ahora se está enfocando en triunfar de manera internacional con el apoyo de su amigo Sech.

Sobre Yemil, se mantiene en el ojo de la tormenta por la cancelación de varias presentaciones por fiestas patrias, tras los hechos suscitados en una discoteca de Santa Ana la semana pasada y un chasco que supuestamente pasó el fin de semana en un evento de Halloween. Por esto último hubo quejas de varios fans en redes sociales.

Por otro lado, El Tachi dijo que deben tener paciencia y apoyarlo, en vez de pedirle que suelte temas comerciales. Asegura que Sech y Boza empezaron con temas "underground" y luego pasaron a temas comerciales.