Artista urbano desmiente que pertenece a pandillas

Tras los hechos ocurridos el pasado viernes en una discoteca de la localidad, se han difundido varios mensajes de texto y audio con las supuestas versiones de lo ocurrido, uno de los textos advierten que no asistan a ningún evento en los que se presenten algunos artistas del género urbano del patio, entre ellos Barbel.

Ante el mensaje que cita al intérprete de “Por ley”, este salió al paso y utilizó sus cuentas en las redes sociales para aclarar que él no tiene nada que ver con lo que se dice, pues esto puede atentar contra su vida y la de su familia. Deja claro que es un joven artistas que, como muchos luchan por ese sueño de pegar internacionalmente, por lo que pide que paren de difundir dichos mensajes que lo involucran, ya que él no roba, no mata, no anda en drogas ni mucho menos pertenece a ninguna pandilla.

“Buenas a todo Panamá, mi nombre es Emanuel William Bent, conocido como el Barbel, y, desafortunadamente me ha tocado venir a desmentir un rumor que puede atentar contra mi vida y de mi familia... Es triste lo ocurrido en la discoteca Espacios, algo que impactó a todo Panamá... pero les pido que paren esos rumores de que YO formo parte de alguna pandilla... les quiero recordar que nosotros los artistas nos invitan a cantar en cualquier lugar y somos entretenedores... Luchamos por un sueño de llegar a pegar internacionalmente. Si ustedes supieran el sacrifico que se pasa, recolectar dólar a dólar para hacer un video o poder moverse de un lado al otro por un sueño... no vendo droga, no robo, no mato y no pertenezco a ninguna banda... Solo un simple joven que lucha por un sueño, así que les pido que paren esos rumores que pueden traer muerte o una desgracia en mi contra y de mi familia. Muchas gracias”, fue el mensaje que dejó Barbel en su cuenta de Instagram.